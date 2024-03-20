***ICUGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2024 10:41
***ICUGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICUGS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICUGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260469
BIST
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13:388.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 24,82
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3832,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0426
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3835,1563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0346
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
13:382.242,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,01
|Açılış
|: 2.242,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:36
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|YAPRK
|451,75
|338.527.241
|% 9,98
|
|INTEM
|355,50
|114.961.108
|% 9,98
|
|KAPLM
|167,60
|14.779.904
|% 9,97
|
|JANTS
|281,25
|129.901.339
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.875.446
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.202.818
|% -9,91
|
|BSOKE
|20,24
|73.651.821
|% -9,56
|
|AKYHO
|5,99
|94.350.905
|% -6,41
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|THYAO
|278,25
|4.417.129.550
|% 0,00
|
|MIATK
|74,85
|3.731.385.417
|% 5,13
|
|YKBNK
|24,20
|2.878.824.095
|% 2,46
|
|TUPRS
|173,50
|2.387.889.236
|% -0,12
|
|KCHOL
|183,30
|2.376.364.514
|% 1,61
|
|ZOREN
|5,49
|1.303.003.408
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,89
|2.341.797.932
|% 2,25
|
|YKBNK
|24,20
|2.878.824.095
|% 2,46
|
|ISCTR
|10,75
|1.285.307.437
|% -0,19
|
|MOGAN
|21,54
|1.719.666.514
|% 9,95
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3840
|32,3909
|% 0,13
|
|Euro
|35,1427
|35,1545
|% -0,10
|
|Sterlin
|41,9561
|42,1664
|% -0,56
|
|Frank
|37,0658
|37,2516
|% -0,75
|
|Riyal
|8,8196
|8,8638
|% -0,27
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,86
|% 0,66
|
|Platin
|895,91
|897,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,59
|986,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,83
|86,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,84
|2.154,17
|% 0,66
|