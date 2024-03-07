***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Çıkarılmış Sermayesinin 41.550.000 TL dan 69.500.000.- TL na yükseltimesi için sermaye artırım işlemleri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek sermaye artırım prosedürü tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256390BIST