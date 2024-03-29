***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
29.03.2024 18:45
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/03/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Adventus Venture Capital Trust PLC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Girişim Sermayesi Yatrım Ortaklığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
30.000.000 GBP
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29/03/2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.000.000 GBP
Beher Payın Alış Fiyatı
1 GBP
Toplam Tutar
3.000.000 GBP
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
10
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
10
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
10
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket içerisinde yer alan varlıkların satışında ve edinilen finansal duran varlık çıkışında karlılığa olumlu etkisi beklenilmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Adventus Venture Capital Trust PLC
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkisi yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/03/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal bedel üzerinden pay ihracı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat gereği rapor düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
.
Açıklamalar
United Kingdom sicilinde kayıtlı ve ingiliz hukukuna uygun olarak halka açık statüde faaaliyet göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264475
BIST