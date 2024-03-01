***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.03.2024 18:22
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesi hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2024
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 01.03.2024
Ek Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 01.03.2024 tarihli toplantısında 31.12.2023 tarihinde dolan kayıtlı sermaye tavanı süremizin aynı kayıtlı sermaye tavanı ile (207.750.000.-TL) 2028 yılı sonuna kadar sürenin yenilenmesi için Sermaye Piyasası ve diğer kurumlara başvuru yapılması kararı alınmış olup, Yönetim Kurulumuzun bu kararı doğrultusunda 207.750.000 TL olan kayıtlı sermaye geşerlilik süremizin 2028 yılı sonuna kadar uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Tadil Metni 1.pdf
EK: 2 Kayıtlı Sermaye Tavanı Tadil Metni 2.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254035
BIST