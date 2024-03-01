***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2024İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 01.03.2024Ek AçıklamalarYönetim kurulumuzun 01.03.2024 tarihli toplantısında 31.12.2023 tarihinde dolan kayıtlı sermaye tavanı süremizin aynı kayıtlı sermaye tavanı ile (207.750.000.-TL) 2028 yılı sonuna kadar sürenin yenilenmesi için Sermaye Piyasası ve diğer kurumlara başvuru yapılması kararı alınmış olup, Yönetim Kurulumuzun bu kararı doğrultusunda 207.750.000 TL olan kayıtlı sermaye geşerlilik süremizin 2028 yılı sonuna kadar uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Tadil Metni 1.pdfEK: 2 Kayıtlı Sermaye Tavanı Tadil Metni 2.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254035BIST