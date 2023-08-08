***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.08.2023 17:11
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18953 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182141
BIST
'
17:437.415
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -55,18
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4327,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0562
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4329,6031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0812
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:431.678,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.678,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:42
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.557.148.962
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|324.952.384
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|101.823.425
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|6.283.340
|% 9,99
|
|AKSUE
|34,02
|386.343.259
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|TKNSA
|26,62
|397.089.067
|% -8,52
|
|KORDS
|84,25
|526.583.198
|% -8,07
|
|THYAO
|261,30
|12.399.437.300
|% -2,10
|
|ASTOR
|114,90
|7.382.502.639
|% 7,08
|
|KOZAL
|28,12
|5.891.106.243
|% 2,85
|
|YKBNK
|14,86
|4.717.750.951
|% 0,13
|
|ISCTR
|16,17
|4.576.270.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,86
|4.717.750.951
|% 0,13
|
|SKBNK
|3,20
|918.444.455
|% 2,89
|
|EKGYO
|8,97
|2.555.346.557
|% -1,75
|
|ISCTR
|16,17
|4.576.270.755
|% 0,00
|
|ADESE
|1,98
|457.624.433
|% 4,76
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9990
|27,0202
|% 0,21
|
|Euro
|29,5775
|29,5926
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,2563
|34,4281
|% -0,40
|
|Frank
|30,7180
|30,9030
|% -0,24
|
|Riyal
|7,1809
|7,2169
|% 0,14
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-9,18
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.182
|11.285
|139,00
|
|Yarım
|5.595
|5.669
|70,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.834
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,22
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,81
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57ISYAT
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 907, 687 adet işlem
-
17:56MAKTK
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 870, 806 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 966, 280 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 68 kaybederek (% -1.07 ) 8, 001
-
17:54XU100
Endeks 7, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 125, 758.00 milyon TL de