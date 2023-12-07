***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 07/12/2023 tarih ve E-18454353-100.06-21982 sayılı yazısına istinaden,Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223702BIST