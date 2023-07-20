***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 08/05/2023 tarihli kararı ileŞirketimizin 207.750.000.-(ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerde paylardan oluşan tamamı ödenmiş 41.550.000.-(kırkbirmilbeşyüzyüzellibin)TL olan çıkarılmış sermayesinin 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin) TL artırılarak 69.500.000.- (atmışdokuzmilyonbeşyüzbin)TL'na yükseltilmesine ve artırılan 27.950.000.- (yirmiyedimilyondokuzyüzellibin) TL'dan 15.450.000.-(onbeşmilyondörtyüzellibin) TL nominal değerlilık kısmının Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya'ya, tahsis edilmesine karar verilmiştir.Yönetim kurulumuzun bu kararına istinaden Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya'ya tahsis edilen 15.450.000.-(onbeşmilyondörtyüzellibin) TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre bulunacak bedelden mahsup edilmek üzere 4.500.000( Dörtmilyonbeşyüzbin) TL Sermaye Avansı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173968BIST