***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.07.2023 tarihli açıklamamızda Tahsisli sermaye artırımında Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya tahsis edilen 15.450.000.-(onbeşmilyondörtyüzellibin) TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre bulunacak bedelden mahsup edilmek üzere 4.500.000.- (Dörtmilyonbeşyüzbin )TL Sermaye Avansı alındığı açıklanmıştır. Bu defa yine Lider Sermayedarımızdan 5.000.000.-(Beşmilyon ) TL daha Sermaye Avansı alınmıştır. Önceki alınan 4.500.000.- (Dörtmilyonbeşyüzbin )TL Sermaye Avansı ile birlikte alınan Sermaye Avansı miktarı 9.500.000 .- (Dokuzmilyonbeşyüzbin)TL'na ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174714BIST