***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 18:12
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.07.2023 tarihli açıklamamızda Tahsisli sermaye artırımında Lider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya tahsis edilen 15.450.000.-(onbeşmilyondörtyüzellibin) TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre bulunacak bedelden mahsup edilmek üzere 4.500.000.- (Dörtmilyonbeşyüzbin )TL Sermaye Avansı alındığı açıklanmıştır. Bu defa yine Lider Sermayedarımızdan 5.000.000.-(Beşmilyon ) TL daha Sermaye Avansı alınmıştır. Önceki alınan 4.500.000.- (Dörtmilyonbeşyüzbin )TL Sermaye Avansı ile birlikte alınan Sermaye Avansı miktarı 9.500.000 .- (Dokuzmilyonbeşyüzbin)TL'na ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174714
BIST
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18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,36
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0149
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
18:0529,8637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0975
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
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30,1032
En Düşük
29,8318
18:051.696,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.696,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9365
|26,9532
|% -0,06
|
|Euro
|29,8479
|29,8637
|% -0,33
|
|Sterlin
|34,4324
|34,6051
|% -0,37
|
|Frank
|30,9552
|31,1417
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1625
|7,1984
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.697
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.048
|11.175
|-134,00
|
|Yarım
|5.524
|5.613
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.807
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,15
|21,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|1,42
|