***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2023 18:11
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 paylarına sahip olduğu Bağlı Ortaklığımız Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş.'nin yapmış olduğu yatırımlar dikkate alınarak 30.06.2023 finansal tabloları dahil olmak üzere ve bundan sonraki dönemlerde finansal tablolarını konsolide finansal tablolar olarak hazırlayacak ve yayınlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175500
BIST
'
18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0141
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0698
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
18:051.702,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.702,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9182
|26,9262
|% 0,03
|
|Euro
|29,7962
|29,8047
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,6535
|34,8273
|% 0,10
|
|Frank
|31,0526
|31,2397
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1576
|7,1935
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,74
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|4,12
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.120
|11.231
|59,00
|
|Yarım
|5.552
|5.642
|30,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.821
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,47
|21,49
|0,12
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-0,34
|