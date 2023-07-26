***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 paylarına sahip olduğu Bağlı Ortaklığımız Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş.'nin yapmış olduğu yatırımlar dikkate alınarak 30.06.2023 finansal tabloları dahil olmak üzere ve bundan sonraki dönemlerde finansal tablolarını konsolide finansal tablolar olarak hazırlayacak ve yayınlayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175500BIST