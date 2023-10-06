***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.07.2023,24.07.2023,26.07.2023,28.07.2023,01.08.2023,08.08.2023,10.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya'dan 6.796.115.( Altımilyonyediyüzdoksanaltıbinyüzonbeş)TL daha sermaye avansı alınmış olup Alınan Sermaye avansı toplamı 46.296.115.- TL na yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201217BIST