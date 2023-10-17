***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTahsisli sermaye artırımı talebimiz ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çeşitli kurumlardan bilgi beklenilmesi ve bu bilgi akışının yıl sonuna kadar gelemeyebileceği ihtimali dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22. Maddesi birinci fıkrası (b) , 22/ı bentleri ve 26/1 fıkrasında yer alan Girişim Sermayesi Yatırımlarına ilişkin sınırlamaya uyum sağlanmasına ilişkin 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207309BIST