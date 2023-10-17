***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2023 18:29
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tahsisli sermaye artırımı talebimiz ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çeşitli kurumlardan bilgi beklenilmesi ve bu bilgi akışının yıl sonuna kadar gelemeyebileceği ihtimali dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22. Maddesi birinci fıkrası (b) , 22/ı bentleri ve 26/1 fıkrasında yer alan Girişim Sermayesi Yatırımlarına ilişkin sınırlamaya uyum sağlanmasına ilişkin 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207309
BIST
'
18:058.115
En Düşük
|Değişim
|: 2,27%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.115
18:0527,9187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0839
|Açılış
|: 28,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
18:0529,5283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0979
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6292
En Düşük
29,3512
18:051.724,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,55
|Açılış
|: 1.724,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.733,84
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|134,20
|1.585.695.881
|% 10,00
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.673,90
|744.672.039
|% 10,00
|
|GSRAY
|8,47
|875.352.499
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|65.716.568
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|360.554.986
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,84
|1.429.890
|% -9,76
|
|ERBOS
|236,00
|1.416.527.692
|% -9,68
|
|POLTK
|11.008,00
|235.300.422
|% -9,00
|
|VERUS
|236,20
|275.001.001
|% -8,94
|
|THYAO
|225,10
|7.544.345.887
|% 0,94
|
|TUPRS
|144,40
|4.393.513.900
|% 2,78
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|ASTOR
|122,00
|3.574.064.249
|% 6,92
|
|EKGYO
|7,63
|3.059.899.949
|% 3,53
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|ZOREN
|6,26
|1.741.991.379
|% 1,46
|
|YKBNK
|19,28
|3.305.061.520
|% 3,16
|
|PETKM
|22,86
|3.365.380.155
|% 1,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8921
|27,9490
|% 0,41
|
|Euro
|29,5082
|29,5461
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,8904
|34,0603
|% 0,05
|
|Frank
|30,8646
|31,0505
|% 0,31
|
|Riyal
|7,4189
|7,4561
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.725
|1.725
|8,25
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.647
|11.749
|41,00
|
|Yarım
|5.841
|5.897
|20,00
|
|Çeyrek
|2.912
|2.948
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,52
|0,29
|
|B. Petrol
|89,47
|89,47
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 33 artarak (% 1.41 ) 8, 466
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VBTYZ, BRSAN
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, ODAS
-
17:59XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 99, 220.00 milyon TL de
-
17:58IEYHO
Yüzde 5.32 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 152, 587 adet işlem