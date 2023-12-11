***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2023,10.08.2023,06.10.08.2023,17.10.2023,05.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLider Sermayedarımız Mustafa Mümtaz Özkaya'dan 28.874.000.- (Yirmisekizmilyonsekizyüzyetmişdörtbin)TL daha sermaye avansı alınmış olup Alınan Sermaye avansı toplamı 76.120.115.- (Yetmişaltımilyonyüzyirmibinyüzonbeş) TL na yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224685BIST