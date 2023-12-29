***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz LASKA TEKNOLOJİ A.Ş'nin. 63.555,94.- TL olan sermayesini 2.911.444,06.- TL bedelsiz artırmak suretiyle 2.975.000.- TL'na yükseltmesi nedeniyle paylarımızın nominal değeri 223.125,00.- TL'na yükselmiş, pay oranımız ise %7,5 olarak aynı kalmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230822BIST