***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 15.01.2024tarih ve E-12233903-345.05.05-48054 sayılı yazısı ileGirişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22 maddesi birinci fıkrasının (i) bendi ile 26. Maddesi birinci fıkrasında yer verilen sınırlamalara uyum sağlanması için Şirketimize 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilmesi talebimiz olumlu karşılanarak ek süre verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240143BIST