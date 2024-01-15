***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 15:59
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 15.01.2024tarih ve E-12233903-345.05.05-48054 sayılı yazısı ile
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22 maddesi birinci fıkrasının (i) bendi ile 26. Maddesi birinci fıkrasında yer verilen sınırlamalara uyum sağlanması için Şirketimize 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilmesi talebimiz olumlu karşılanarak ek süre verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240143
BIST
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16:488.049
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 62,30
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:4830,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0039
|Açılış
|: 30,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:4832,9964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0394
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:481.987,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.987,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:48
|PKENT
|267,00
|192.455.674
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.551.664
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.839.904
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|207.079.820
|% 9,95
|
|HATEK
|14,03
|201.602.411
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|191.992.645
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|SAMAT
|45,42
|301.139.698
|% -6,31
|
|METUR
|6,88
|50.523.484
|% -6,27
|
|IZFAS
|14,32
|58.093.016
|% -6,04
|
|THYAO
|252,50
|6.314.210.999
|% 0,60
|
|KCHOL
|161,50
|4.947.521.368
|% 3,86
|
|AKBNK
|43,00
|4.678.010.706
|% -0,60
|
|ISCTR
|25,40
|3.895.630.730
|% -2,16
|
|YKBNK
|22,46
|3.538.223.705
|% -2,09
|
|YKBNK
|22,46
|3.538.223.705
|% -2,09
|
|ISCTR
|25,40
|3.895.630.730
|% -2,16
|
|ADESE
|2,26
|276.366.267
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,27
|936.042.058
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,00
|4.678.010.706
|% -0,60
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1019
|% 0,01
|
|Euro
|32,9860
|32,9964
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,1755
|38,3670
|% -0,18
|
|Frank
|35,1057
|35,3172
|% -0,20
|
|Riyal
|8,0016
|8,0417
|% -0,01
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|914,32
|915,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,56
|973,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,74
|2.054,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
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