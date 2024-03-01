***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşme'nin "Sermaye ve paylar " başlıklı 8 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-345.05.05-5026 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Yeni sermayemizin tescili için Ticaret Sicil Memurluğu'na müracaat edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254047BIST