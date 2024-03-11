***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A:Ş, Advoard Rototics ile % 10 una kadar ortalık için niyet mektubu imzalanmıştır. 2020 yılında kurulan Advoard Robotics Arge Yazılım ve Sanayi A.Ş., otonom mobil robot ve yazılımları alanında faaliyetlerine İzmir Menderes'te devam etmektedir. Advoard Robotics ürettiği yetkin robotik çözümler ile otonom robotlar ve insan arasında işbirliği sağlayarak hataları azaltıp süreçleri hızlandırmaktadır. Özellikle e-ticaret ve lojistik sektörlerinde verimliliği arttırmayı ve kaynakların etkin kullanımını sağlamayı hedeflemektedir. Robot kullanımının dünyada ve Türkiye'de hızla yayılacağına inanan ICU Girişim Yönetimi olarak Advoard Robotics görüşmeleri kısa sürede sonuçlandırmak istiyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257676BIST