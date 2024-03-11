***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2024 18:45
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A:Ş, Advoard Rototics ile % 10 una kadar ortalık için niyet mektubu imzalanmıştır. 2020 yılında kurulan Advoard Robotics Arge Yazılım ve Sanayi A.Ş., otonom mobil robot ve yazılımları alanında faaliyetlerine İzmir Menderes'te devam etmektedir. Advoard Robotics ürettiği yetkin robotik çözümler ile otonom robotlar ve insan arasında işbirliği sağlayarak hataları azaltıp süreçleri hızlandırmaktadır. Özellikle e-ticaret ve lojistik sektörlerinde verimliliği arttırmayı ve kaynakların etkin kullanımını sağlamayı hedeflemektedir. Robot kullanımının dünyada ve Türkiye'de hızla yayılacağına inanan ICU Girişim Yönetimi olarak Advoard Robotics görüşmeleri kısa sürede sonuçlandırmak istiyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılmaya devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257676
BIST
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18:059.132
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -23,50
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
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9.132
En Yüksek
9.369
18:0532,0160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1072
|Açılış
|: 33,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,1702
En Düşük
31,9269
18:0535,0418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0584
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9491
18:052.246,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 12,00
|Açılış
|: 2.245,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.255,40
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALVES
|41,58
|58.230.170
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|197.604.383
|% 10,00
|
|ORMA
|228,80
|8.504.352
|% 10,00
|
|TMSN
|174,90
|1.015.491.657
|% 10,00
|
|PNLSN
|102,30
|134.599.960
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|19.277.870
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.841.339
|% -10,00
|
|KLMSN
|33,88
|96.719.437
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|45.476.301
|% -9,98
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|THYAO
|280,75
|9.199.828.695
|% 0,54
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|KCHOL
|180,00
|5.613.007.409
|% 3,09
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|AKBNK
|42,80
|4.875.874.953
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,76
|4.485.892.576
|% -0,92
|
|ZOREN
|5,26
|1.009.470.450
|% -2,59
|
|EKGYO
|11,12
|1.867.891.898
|% -1,59
|
|YKBNK
|23,10
|3.400.664.471
|% 0,52
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0031
|32,0160
|% 0,34
|
|Euro
|35,0211
|35,0418
|% 0,17
|
|Sterlin
|42,2122
|42,4238
|% -0,66
|
|Frank
|37,5277
|37,7158
|% -0,42
|
|Riyal
|8,7845
|8,8285
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,49
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|938,49
|940,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,55
|1.037,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,30
|82,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,25
|2.182,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ORCAY
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 451 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 34.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 680, 662 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 356, 575 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 97, 281.00 milyon TL de
-
17:54TGSAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 596 adet işlem