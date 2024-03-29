***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPaylarının tamamına sahip olduğumuz Bağlı Ortaklığımız Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş. Genel Kurul Toplantısında 1.200.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin 100.000.000.- TL na yükseltilmesi kararı alınmış olup 98.800.000.- TL tutarındaki yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı şirketimizce kullanılmıştır. Rüçhan hakkı kullanım bedeli verilen sermaye avanslarından mahsup edilmek suretiyle tamamı ödenmiştir. Rüçhan hakkı kullanım sonrası şirketteki paylarımızın nominal tutarı 100.000.000.- TL olurken pay oranımız%100 olarak aynı kalmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264477BIST