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***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.02.2024 18:11
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bild


***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi için SPK‘ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 69.500.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 2.250.000 B Grubu, ICUGS, TRAVKFRS91Q0 Hamiline
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 39.300.000 27.950.000 71,11959 B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.550.000 27.950.000,000 67,26835

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2Elle Holding S.A.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.02.2024
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz , Yönetim Kurulu'nun 13.02.2024 tarihli kararı ile Esas Sözleşme'nin Sermaye ve Paylar maddesinin tadili kararı kapsamında söz konusu değişikliğin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı_08.05.2023.pdf
EK: 2 Tahsisli Kullanım Yeri Raporu_08.05.2023.pdf
EK: 3 Yönetim Kurulu Kararı 11.03 TL.pdf
EK: 4 Elde Edilecek Nakit Girişinin Kullanım Yeri Raporu.pdf
EK: 5 SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 6 esassözleşme tadil metni.pdf
EK: 7 esassözleşme tadil metni. 1pdf.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249261


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