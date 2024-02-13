***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi için SPK‘ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000Mevcut Sermaye (TL) 41.550.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 69.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 2.250.000 B Grubu, ICUGS, TRAVKFRS91Q0 HamilineB Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 39.300.000 27.950.000 71,11959 B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.550.000 27.950.000,000 67,26835Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2Elle Holding S.A.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.02.2024SPK Başvuru Tarihi 31.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz , Yönetim Kurulu'nun 13.02.2024 tarihli kararı ile Esas Sözleşme'nin Sermaye ve Paylar maddesinin tadili kararı kapsamında söz konusu değişikliğin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı_08.05.2023.pdfEK: 2 Tahsisli Kullanım Yeri Raporu_08.05.2023.pdfEK: 3 Yönetim Kurulu Kararı 11.03 TL.pdfEK: 4 Elde Edilecek Nakit Girişinin Kullanım Yeri Raporu.pdfEK: 5 SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 6 esassözleşme tadil metni.pdfEK: 7 esassözleşme tadil metni. 1pdf.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249261BIST