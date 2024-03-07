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***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.03.2024 16:40
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bild


***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Çıkarılmış Sermayemizin 69.500.000.-TL olarak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 69.500.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 2.250.000 B Grubu, ICUGS, TRAVKFRS91Q0 Hamiline
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 39.300.000 27.950.000 71,11959 B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.550.000 27.950.000,000 67,26835

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2Elle Holding S.A.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.02.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.02.2024
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 07.03.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.02.2024 tarihli kararı ile Esas Sözleşme'nin Sermaye ve Paylar maddesinin tadili kararı kapsamında söz konusu değişikliğin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapmış olup söz konusu başvurumuz uygun görülerek sermayemizin 69.500.000.- TL olarak Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ettirilmesine izin verilmiştir. Ekte yer alan Esas sözleşmemizin 8 maddesinin yeni şekli ile Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescili tescil edilerek 07/03/2024 tarih, 11038 sayılı T.Ticaret sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı_08.05.2023.pdf
EK: 2 Tahsisli Kullanım Yeri Raporu_08.05.2023.pdf
EK: 3 Yönetim Kurulu Kararı 11.03 TL.pdf
EK: 4 Elde Edilecek Nakit Girişinin Kullanım Yeri Raporu.pdf
EK: 5 SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 6 esassözleşme tadil metni.pdf
EK: 7 esassözleşme tadil metni. 1pdf.pdf
EK: 8 çıkarılmış sermaye SPK onaylı.pdf
EK: 9 69.500 TESCİL GAZETESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256387


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