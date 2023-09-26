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***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.09.2023 18:24
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.rheagirisim.com.tr / www.icugirisim.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
gsyo@icugirisim.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynep Karakaş Yatırımcı İlişkileri Müdürü 27.03.2019 02324049090 -03124668450 yatirimci.iliskileri@icugirisim.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702378
Arif Bektaş Mali İşler ve Finansman Müdürü (25.05.2005) Yatırımcı İlişkileri Personeli 25.12.2014 02324049090 - 03124668450 yatirimci.iliskileri@icugirisim.com.tr --- ---




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197475


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOZDE 32,12 152.516.726 % 10,00  
TETMT 2.594,90 114.590.327 % 10,00  
ALCAR 1.050,50 87.068.386 % 10,00  
KUVVA 66,00 9.175.076 % 10,00  
MAKIM 58,30 116.585.901 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,2451 27,2676 % 0,23  
Euro 28,8264 28,8674 % 0,09  
Sterlin 33,0660 33,2319 % -0,18  
Frank 29,6745 29,8532 % -0,13  
Riyal 7,2428 7,2792 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 -14,67  
Altın Gr. 1.667 1.667 -9,07  
Cumhuriyet 11.338 11.509 -38,00  
Tam 11.054 11.153 -45,00  
Yarım 5.544 5.600 -22,00  
Çeyrek 2.763 2.800 -11,00  
Gümüş.Ons 22,90 22,94 -0,21  
Gümüş Gr. 20,05 20,08 -0,18  
B. Petrol 92,61 92,61 0,73  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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