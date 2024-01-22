***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksAdalet Mah. Anadolu Cad. No:41/1 İç Kapı No:2203 Bayraklı / İZMİR 02324049090-03124668450 02324049191Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoZeynep Karakaş Yatırımcı İlişkileri Müdürü 27.03.2019 02324049090 yatirimci.iliskileri@icugirisim.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702378Ömer Şenöz Mali İşler ve Finansman Müdürü 01.01.2024 02324049090 yatirimciiliskileri@icugirisim.com.tr -- --Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEMİL ARMAĞAN Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili -ÖMER ŞENÖZ Ymnetim Kurulu Başkan Yard. İcra Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Yard. , İcra Kurulu Üyesi -HASAN GÜNEŞ Mali İşler ve Finansman Müdür Yard. Muhasebeci Muhasebe Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242005BIST