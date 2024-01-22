***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.01.2024 17:11
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/1 İç Kapı No:2203 Bayraklı / İZMİR 02324049090-03124668450 02324049191
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynep Karakaş Yatırımcı İlişkileri Müdürü 27.03.2019 02324049090 yatirimci.iliskileri@icugirisim.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702378
Ömer Şenöz Mali İşler ve Finansman Müdürü 01.01.2024 02324049090 yatirimciiliskileri@icugirisim.com.tr -- --
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEMİL ARMAĞAN Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili -
ÖMER ŞENÖZ Ymnetim Kurulu Başkan Yard. İcra Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Yard. , İcra Kurulu Üyesi -
HASAN GÜNEŞ Mali İşler ve Finansman Müdür Yard. Muhasebeci Muhasebe Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242005
BIST