Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.01.2024 17:11
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/1 İç Kapı No:2203 Bayraklı / İZMİR 02324049090-03124668450 02324049191

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynep Karakaş Yatırımcı İlişkileri Müdürü 27.03.2019 02324049090 yatirimci.iliskileri@icugirisim.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 702378
Ömer Şenöz Mali İşler ve Finansman Müdürü 01.01.2024 02324049090 yatirimciiliskileri@icugirisim.com.tr -- --

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEMİL ARMAĞAN Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili -
ÖMER ŞENÖZ Ymnetim Kurulu Başkan Yard. İcra Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Yard. , İcra Kurulu Üyesi -
HASAN GÜNEŞ Mali İşler ve Finansman Müdür Yard. Muhasebeci Muhasebe Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242005


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.010
Değişim :  0,17% |  13,44
Açılış :  7.996  
Önceki Kapanış :  7.997  
En Düşük
7.970 En Yüksek
8.070
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 11,22 273.120.789 % 10,00  
OYAYO 28,60 15.610.361 % 10,00  
TETMT 4.180,00 35.010.253 % 10,00  
BINHO 396,00 1.674.248.628 % 10,00  
BURVA 86,45 31.811.613 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,2502 30,2573 % 0,19  
Euro 32,9805 32,9959 % 0,18  
Sterlin 38,3555 38,5479 % 0,28  
Frank 34,6601 34,8689 % 0,04  
Riyal 8,0423 8,0827 % 0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,17 22,20 % 0,66  
Platin 898,06 899,25 % 0,66  
Paladyum 941,56 946,09 % 0,66  
Brent Pet. 79,72 79,72 % 0,66  
Altın Ons 2.023,26 2.023,53 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru