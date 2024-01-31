***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 2250000 TRY 3,2374 Şirketin 2 adet pay grubu vardır. A grubu payların Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 3 üye, 6 ve 7 üyeden oluşması halinde 4 üye seçtirme imtiyazı vardır.B grubu paylara imtiyaz tanınmamıştır. İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 67250000 TRY 97,7626 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244213BIST