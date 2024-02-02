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***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.02.2024 12:22
***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ICUGS*** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 2250000 TRY 3,2374 Şirketin 2 adet pay grubu vardır. A grubu payların Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 3 üye, 6 ve 7 üyeden oluşması halinde 4 üye seçtirme imtiyazı vardır.B grubu paylara imtiyaz tanınmamıştır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 67250000 TRY 96,7626 İmtiyazsız İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246388


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BIST En Aktif Hisseler14:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 110,00 5.766.397 % 10,00  
EGEEN 12.747,50 698.961.000 % 9,99  
BALAT 24,92 2.243.845 % 9,97  
BAYRK 46,10 33.534.430 % 9,97  
EKOS 62,95 1.328.206.518 % 9,96  
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14:31 Alış Satış %  
Dolar 30,4506 30,4572 % 0,41  
Euro 33,1637 33,1737 % 0,35  
Sterlin 38,7341 38,9284 % 0,47  
Frank 35,4359 35,6494 % 0,61  
Riyal 8,0992 8,1398 % 0,37  
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14:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,22 23,25 % 0,66  
Platin 925,53 927,88 % 0,66  
Paladyum 980,04 983,70 % 0,66  
Brent Pet. 79,10 79,10 % 0,66  
Altın Ons 2.055,24 2.055,52 % 0,66  
Seans Raporu 14:31
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