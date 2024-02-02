***ICUGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.02.2024 17:25
***ICUGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ICUGS]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak 2Elle Holding S.A. adına vekaleten Ömer Şenöz tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246474
BIST
'
18:058.666
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 19,56
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
18:0530,4635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1299
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
18:0532,8965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1610
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8646
18:051.992,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -11,83
|Açılış
|: 1.992,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.986,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|110,00
|7.248.427
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|888.158.313
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|6.151.052
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|74.612.849
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.442.556.030
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|98.355.744
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|60.153.975
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|443.878.819
|% -9,97
|
|EGPRO
|173,50
|302.508.268
|% -7,52
|
|AKSUE
|14,15
|88.231.524
|% -6,91
|
|THYAO
|281,50
|16.604.474.218
|% 2,55
|
|SAHOL
|77,40
|6.447.303.802
|% 5,45
|
|EREGL
|43,46
|5.231.524.979
|% -0,59
|
|AKBNK
|39,26
|4.627.000.744
|% -2,05
|
|ASTOR
|124,00
|4.328.101.218
|% 4,20
|
|EKGYO
|9,93
|2.319.673.341
|% -3,03
|
|ZOREN
|4,73
|1.031.554.723
|% 0,21
|
|AKFGY
|2,16
|440.009.404
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,28
|3.767.274.084
|% -0,36
|
|PETKM
|22,00
|2.986.606.062
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4592
|30,4632
|% 0,43
|
|Euro
|32,8933
|32,9058
|% -0,46
|
|Sterlin
|38,4029
|38,5955
|% -0,39
|
|Frank
|35,0295
|35,2405
|% -0,55
|
|Riyal
|8,1026
|8,1432
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|893,83
|895,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,30
|933,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,37
|77,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,04
|2.034,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ULAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 608 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 11, 907.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 015 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EKGYO, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 74 artarak (% 0.21 ) 7, 632
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGMT, BRKVY, BAYRK, ISBIR, AVHOL, EGEEN, REEDR, KFEIN, HUBVC, BALAT