***ICUGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICUGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler ICUGSAçıklamalar ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Mustafa Mümtaz Özkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246500BIST