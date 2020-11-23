***ICZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***ICZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ICZ]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 24/11/2020 tarihinden itibaren "ICZ" kodu kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889519BIST