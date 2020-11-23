***ICZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.11.2020 11:46
***ICZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ICZ]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 24/11/2020 tarihinden itibaren "ICZ" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889519
BIST
12:081.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
12:087,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,1617
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:089,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,2032
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:08468,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 9,66
|Açılış
|: 468,51
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:08
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.065.087
|% 9,98
|
|KLMSN
|20,62
|46.189.299
|% 9,97
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.208.023.037
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,05
|979.890.506
|% 6,22
|
|GARAN
|9,31
|966.578.492
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,87
|877.500.881
|% 1,25
|
|GUBRF
|50,25
|611.537.261
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,05
|979.890.506
|% 6,22
|
|KRDMD
|4,87
|877.500.881
|% 1,25
|
|SISE
|7,18
|1.208.023.037
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,13
|242.150.893
|% 6,50
|
|YKBNK
|3,04
|331.388.753
|% -1,62
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7752
|7,7807
|% 2,12
|
|Euro
|9,2395
|9,2449
|% 2,25
|
|Sterlin
|10,3886
|10,4407
|% 2,88
|
|Frank
|8,5191
|8,5704
|% 2,30
|
|Riyal
|2,0706
|2,0810
|% 2,23
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-4,15
|
|Altın Gr.
|468
|468
|8,87
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.161
|41,00
|
|Tam
|3.095
|3.176
|42,75
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|20,68
|
|Çeyrek
|750
|768
|10,34
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|46,03
|46,03
|0,96
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:19XU100
Endeks 1, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 12, 319.00 milyon TL de
-
12:19RTALB
Yüzde 8.63 oranında artışla 47.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 064 adet işlem
-
12:18AKSGY
Yüzde 5.18 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 611, 031 adet işlem
-
12:17KARTN
Yüzde 8.25 oranında artışla 2, 949.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 781 adet işlem
-
12:15MRSHL
Yüzde 5.44 oranında artışla 379.90 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 889 adet işlem