***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2022 18:18
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yazılım ve Finansal Veri Dağıtım Hizmetleri. 11000000 10000000 TRY 90,91 BAĞLI ORTAKLIK
ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. Kripto Para Borsası İşleticiliği 50000000 10000000 TRY 20 İŞTİRAK
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. Türkiye?de her türlü sanat eserlerinin token haline getirilmesi suretiyle parçalı sahipliğine yönelik ticaret, müzayede, alım satım işleri 888890 177778 TRY 20 İŞTİRAK
Metamed Eğitim Hizmetleri A.Ş. Sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyeti 120500 50000 TRY 41,49 İŞTİRAK
JUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) 60865 609 TRY 1 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013179
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0298
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0333
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
18:05933,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,07
|Açılış
|: 933,75
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KARSN
|4,95
|1.414.966.069
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.227.593
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.465.813
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|SNKRN
|31,18
|1.062.672
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|4.966.356
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,61
|1.362.725
|% -5,00
|
|ANHYT
|13,93
|24.233.082
|% -4,70
|
|KONKA
|13,21
|140.189.314
|% -4,07
|
|MARKA
|3,32
|997.338
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,28
|1.831.671.619
|% -0,59
|
|THYAO
|28,16
|1.593.443.380
|% 0,14
|
|SASA
|60,10
|1.422.720.091
|% 2,65
|
|KARSN
|4,95
|1.414.966.069
|% 10,00
|
|GARAN
|12,08
|1.277.183.516
|% 0,25
|
|KARSN
|4,95
|1.414.966.069
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|302.128.813
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,91
|515.608.404
|% -0,51
|
|DOHOL
|3,24
|406.164.453
|% 0,31
|
|KRDMD
|15,28
|1.831.671.619
|% -0,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8490
|14,8540
|% 0,20
|
|Euro
|16,3477
|16,3617
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,5414
|19,6394
|% 0,31
|
|Frank
|15,9145
|16,0103
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9454
|3,9652
|% 0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-1,74
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,09
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
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17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem