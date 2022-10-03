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***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

03.10.2022 11:01
***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği


***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvilievler Sitesi N26-5 Üsküdar / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul
Değişiklik Tarihi
01/10/2022
Açıklamalar

Şirket merkezimiz 01.10.2022 tarihinde Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul adresine taşınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066610


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Altın Ons 1.708 1.708 8,00  
Altın Gr. 1.019 1.019 5,38  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.801 6.867 -6,00  
Yarım 3.314 3.355 -2,00  
Çeyrek 1.660 1.678 -1,00  
Gümüş.Ons 20,89 20,92 0,20  
Gümüş Gr. 12,49 12,51 0,14  
B. Petrol 89,46 89,46 0,60  
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