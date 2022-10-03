***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***IDEAS*** İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziBurhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvilievler Sitesi N26-5 Üsküdar / İSTANBULYeni Şirket MerkeziSaray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbulDeğişiklik Tarihi01/10/2022AçıklamalarŞirket merkezimiz 01.10.2022 tarihinde Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul adresine taşınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066610BIST