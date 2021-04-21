***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
21.04.2021 18:14
***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/04/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Icrypex Bilişim A.Ş.
Edinilen Fina
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
0
En Düşük
0
18:058,3016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1225
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3145
En Düşük
8,1672
18:0510,0098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1432
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0148
En Düşük
9,8213
18:05479,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 7,13
|Açılış
|: 479,01
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
479,03
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUPRS
|85,00
|259.545.623
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|SANFM
|15,02
|739.319
|% 0,00
|
|VERUS
|52,60
|47.326.502
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,32
|119.161.881
|% 0,00
|
|TUPRS
|85,00
|259.545.623
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|SANFM
|15,02
|739.319
|% 0,00
|
|VERUS
|52,60
|47.326.502
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,32
|119.161.881
|% 0,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2999
|8,3016
|% 1,50
|
|Euro
|10,0005
|10,0098
|% 1,45
|
|Sterlin
|11,5521
|11,6100
|% 1,68
|
|Frank
|9,0495
|9,1040
|% 1,83
|
|Riyal
|2,2093
|2,2204
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,45
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-0,26
|