***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/04/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıIcrypex Bilişim A.Ş.Edinilen Fina