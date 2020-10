***IDGYO* *ALKIM* *OSMEN* *TSGYO* *ISBIR* *YBTAS* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***IDGYO******ALKIM******OSMEN******TSGYO******ISBIR******YBTAS******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ALKIM, BERA, IDGYO, ISBIR, TSGYO, OSMEN, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ALKIM 1 ALKIM ALKALI KIMYA A.S. E MEHMET REHA KORA 2.250.000,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E ABDURRAHIM COSGUN 2.240,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E ADEM SÜTCÜ 26.480,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E ALATTIN SENGÜL 2.472,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E ALI BEKIR KOCAKIR 5.920,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E ALI OMURCA 5.536,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E ARSLAN BULUT 2.400,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E AYHAN PALACI 17.920,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E AYSE KARASAHIN 2.080,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E BAHATTIN ÇETIN 6.480,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E BAYRAM SONGUR 328,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E BAYRAM YÖRÜMEZ 6.936,000BERA 13 BERA HOLDING A.S. E CELIL ALTUNER 760,000BERA 14 BERA HOLDING A.S. E CEVAT ÖZCAN 3.600,000BERA 15 BERA HOLDING A.S. E ENVER ZAMAN 5.600,000BERA 16 BERA HOLDING A.S. E FAHRI YÜKSEL 1.136,000BERA 17 BERA HOLDING A.S. E HABIP SARIKAYA 8.000,000BERA 18 BERA HOLDING A.S. E HAKKI KAYA 3.360,000BERA 19 BERA HOLDING A.S. E HAMDI ARSLAN 6.200,000BERA 20 BERA HOLDING A.S. E HAMIDE TUNÇ 1.080,000BERA 21 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN TURAN BAGÇECI 12.000,000BERA 22 BERA HOLDING A.S. E KEVSER AYDIN 3.840,000BERA 23 BERA HOLDING A.S. E MEHMET EVGI 976,000BERA 24 BERA HOLDING A.S. E MEHMET GELGEÇ 8.920,000BERA 25 BERA HOLDING A.S. E MEHMET HANAY 2.880,000BERA 26 BERA HOLDING A.S. E MEHMET KOCA 16.440,000BERA 27 BERA HOLDING A.S. E MEHMET KURT 13.448,000BERA 28 BERA HOLDING A.S. E MEHMET OGUR 2.680,000BERA 29 BERA HOLDING A.S. E MELAHAT SENLI 4.000,000BERA 30 BERA HOLDING A.S. E MUAMMER KILIÇ 1.800,000BERA 31 BERA HOLDING A.S. E MURAT DENIZER 45.040,000BERA 32 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA FATIH HANAY 1.600,000BERA 33 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA GÜNES 1.280,000BERA 34 BERA HOLDING A.S. E NEZAHAT SÖZLÜ 12.960,000BERA 35 BERA HOLDING A.S. E NURETTIN SENLI 5.160,000BERA 36 BERA HOLDING A.S. E ORHAN DEVECI 4.120,000BERA 37 BERA HOLDING A.S. E RAMAZAN ÖZDEMIR 1.640,000BERA 38 BERA HOLDING A.S. E RECEP TETIK 32.360,000BERA 39 BERA HOLDING A.S. E SEBAHAT BIRER 6.480,000BERA 40 BERA HOLDING A.S. E SEYDAHMET KAYMAZ 4.320,000BERA 41 BERA HOLDING A.S. E TURGUT SÖZLÜ 8.656,000BERA 42 BERA HOLDING A.S. E VELI KARA 10.200,000BERA 43 BERA HOLDING A.S. E ZAKIRE KELES 16.040,000BERA 44 BERA HOLDING A.S. E ZAKIRE KURTAR 4.160,000BERA 45 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM BASTUG 7.520,000BERA 46 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM SEN 30.880,000BERA 47 BERA HOLDING A.S. E ISMAIL DOKSANBIR 6.144,000BERA 48 BERA HOLDING A.S. E ISMAIL KARA 20.120,000BERA 49 BERA HOLDING A.S. E SENOL YIGIT 920,000BERA 50 BERA HOLDING A.S. E SERIF AHMET ALTINTAS 2.240,000IDGYO 51 IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E EYÜP EKSI 200.333,000IDGYO 52 IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MEHMET AKIF EKSI 200.334,000IDGYO 53 IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MUSTAFA EKSI 200.333,000ISBIR 54 ISBIR HOLDING A.S. E HÜSEYIN HANSU 3,690ISBIR 55 ISBIR HOLDING A.S. E SINAN ALTAN 28,260TSGYO 56 TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S. 3.333.333,200OSMEN 57 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E MEHMET TAYLAN TATLISU 50.000,000YBTAS 58 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 0,560YBTAS 59 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E KAMIL OCAK 1,146(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880122BIST