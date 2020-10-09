***IDGYO* *ANSGR* *ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.10.2020 09:08
***IDGYO******ANSGR******ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANSGR, IDGYO, ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880354
BIST
11:581.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
11:587,9331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
11:589,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0109
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
11:58488,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,56
|Açılış
|: 488,00
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler11:58
|IDEAS
|11,66
|4.916.706
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|7.723.737
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|101.170.997
|% 9,98
|
|KLMSN
|17,41
|44.280.379
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|885.913
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|904.375
|% -9,98
|
|SISE
|6,89
|694.976.680
|% 1,47
|
|GARAN
|7,05
|450.568.775
|% 1,15
|
|KERVT
|7,07
|234.826.301
|% 7,77
|
|AFYON
|4,50
|195.769.691
|% 0,22
|
|TUKAS
|10,73
|191.980.290
|% 5,82
|
|SISE
|6,89
|694.976.680
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,76
|132.084.001
|% 0,57
|
|USAK
|2,24
|158.985.223
|% 6,67
|
|GARAN
|7,05
|450.568.775
|% 1,15
|
|DOHOL
|2,53
|143.040.362
|% 2,02
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9281
|7,9331
|% -0,13
|
|Euro
|9,3517
|9,3614
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,2309
|10,2822
|% -0,07
|
|Frank
|8,6496
|8,7017
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1066
|2,1172
|% -0,17
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|20,03
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.278
|44,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|37,79
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|18,28
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,14
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,31
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:07CRFSA
Yüzde 6.87 oranında artışla 25.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 214 adet işlem
-
12:06FADE
Yüzde 7.30 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 957, 168 adet işlem
-
12:04VANGD
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.22 lira fiyatla işlem gören hissede 608, 262 adet işlem
-
12:03XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 5, 460.00 milyon TL de
-
12:02POLHO
Yüzde 7.81 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 949, 859 adet işlem