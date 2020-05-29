***IDGYO* *AVC* *COSMO* *ATA* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.05.2020 09:20
***IDGYO******AVC******COSMO******ATA******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [COSMO, ATAGY, IDGYO, ATA]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847568
BIST
10:40105.216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -143,50
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.751
10:406,8236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8251
En Düşük
6,8095
10:407,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5823
En Düşük
7,5388
10:40377,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,71
|Açılış
|: 377,09
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.857.756
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|47.470.973
|% 9,58
|
|GLBMD
|4,84
|2.515.159
|% 8,28
|
|TSGYO
|3,06
|7.768.614
|% 8,13
|
|GRNYO
|1,71
|13.216.668
|% 4,91
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.689.519
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|378.300
|% -9,97
|
|GARAN
|7,85
|385.529.944
|% 0,90
|
|THYAO
|12,53
|242.711.308
|% -1,18
|
|GSRAY
|3,19
|162.447.383
|% 3,24
|
|ASELS
|30,02
|124.325.982
|% -0,13
|
|SASA
|10,39
|118.482.761
|% -0,86
|
|TSKB
|1,06
|83.354.234
|% 0,95
|
|GSRAY
|3,19
|162.447.383
|% 3,24
|
|GARAN
|7,85
|385.529.944
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,22
|94.900.853
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|47.506.556
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3840
|8,4260
|% 0,18
|
|Frank
|7,0524
|7,0949
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8109
|1,8200
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|2,23
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.476
|2,50
|
|Tam
|2.518
|2.552
|2,50
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|1,20
|
|Çeyrek
|614
|622
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,00
|
|B. Petrol
|35,27
|35,27
|-0,76
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