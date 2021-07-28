***IDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.07.2021 09:22
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 206.817,720 TL nominal, Aracı: PIT, Kapanış Tarihi: 28.07.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952176
BIST
10:061.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.362
En Düşük
1.359
10:068,5708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5735
En Düşük
8,5439
10:0610,1270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0048
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0954
10:06496,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 496,95
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler10:04
|KTSKR
|18,21
|9.184.145
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,54
|19.613.600
|% 9,48
|
|DIRIT
|3,88
|70.705
|% 7,48
|
|EDATA
|12,11
|8.797.368
|% 7,07
|
|ANHYT
|10,40
|4.616.654
|% 6,89
|
|ETYAT
|3,73
|453.269
|% -4,85
|
|IZFAS
|5,38
|303.835
|% -4,61
|
|EUKYO
|6,95
|106.799
|% -4,14
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|IDEAS
|48,58
|310.184
|% -3,61
|
|GARAN
|8,20
|31.479.849
|% 0,00
|
|PETKM
|5,58
|22.922.094
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,48
|20.433.804
|% -0,13
|
|THYAO
|12,53
|19.814.124
|% -0,16
|
|IDGYO
|2,54
|19.613.600
|% 9,48
|
|IDGYO
|2,54
|19.613.600
|% 9,48
|
|PETKM
|5,58
|22.922.094
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|31.479.849
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,48
|20.433.804
|% -0,13
|
|SISE
|7,48
|17.115.087
|% -0,13
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5676
|8,5704
|% 0,13
|
|Euro
|10,0974
|10,1490
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,8461
|11,9055
|% 0,02
|
|Frank
|9,3156
|9,3717
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2759
|2,2874
|% 0,03
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|5,84
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,03
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,23
|