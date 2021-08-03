***IDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
03.08.2021 18:15
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) payında 04/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 03/09/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954517
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
18:058,4194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0715
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
18:059,9965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0734
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
18:05490,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,71
|Açılış
|: 490,44
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,63
|11.731.442
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.267.026
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|667.447
|% 9,99
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|23.666.941
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|26.627.463
|% -10,00
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.968.892
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,30
|46.197.889
|% -7,09
|
|CEOEM
|8,63
|48.213.906
|% -6,20
|
|ARDYZ
|53,70
|266.144.349
|% 2,38
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|ESEN
|30,36
|161.502.641
|% 2,85
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|PEKGY
|0,98
|102.433.459
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,00
|40.409.100
|% 0,00
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|HLGYO
|2,30
|38.881.433
|% 1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4158
|8,4194
|% 0,86
|
|Euro
|9,9876
|9,9965
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6617
|11,7202
|% 0,90
|
|Frank
|9,2695
|9,3254
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2383
|2,2495
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,37
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,65
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,08
|
|B. Petrol
|72,09
|72,09
|-0,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
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17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
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17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243