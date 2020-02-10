***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 16:00
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818070
BIST
16:16117.685
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -3.330,20
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:166,0203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:166,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:16304,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,53
|Açılış
|: 304,28
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|45.871.960
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,05
|8.299.718
|% 11,72
|
|BOSSA
|9,57
|45.185.101
|% 8,75
|
|IZFAS
|2,30
|1.603.155
|% 6,48
|
|ESCOM
|3,13
|1.134.754
|% 6,10
|
|LINK
|28,30
|3.110.614
|% -15,02
|
|GYHOL
|24,82
|7.832.008
|% -15,00
|
|DOKTA
|46,30
|58.270.827
|% -14,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|FENER
|15,40
|135.238.976
|% -12,25
|
|THYAO
|13,99
|1.651.617.347
|% -3,32
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|PETKM
|3,92
|481.365.705
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,80
|449.011.596
|% -4,44
|
|ASELS
|23,74
|440.449.287
|% -2,94
|
|IHLGM
|1,19
|316.677.847
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,63
|322.288.547
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,80
|449.011.596
|% -4,44
|
|MNDRS
|1,49
|217.676.912
|% -0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7640
|7,8030
|% 0,46
|
|Frank
|6,1349
|6,1719
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5996
|1,6076
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,93
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,76
|
|Yarım
|969
|994
|2,31
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,23
|