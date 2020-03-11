***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:06
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826825
BIST
10:21101.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 357,39
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
101.480
En Düşük
100.200
10:216,1406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:216,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:21328,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,11
|Açılış
|: 328,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,67
|13.817.704
|% 10,21
|
|SELEC
|6,75
|3.415.982
|% 9,76
|
|EPLAS
|13,65
|1.229
|% 9,20
|
|MMCAS
|1,00
|210
|% 8,70
|
|HATEK
|8,55
|2.221.222
|% 8,50
|
|OYAYO
|4,78
|410.062
|% -14,95
|
|DAGHL
|2,31
|46.355
|% -14,76
|
|SAYAS
|2,33
|118.071
|% -12,08
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|ASELS
|25,60
|142.000.030
|% -1,16
|
|THYAO
|10,04
|119.860.683
|% 0,70
|
|GARAN
|9,47
|64.539.665
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,46
|43.545.102
|% -6,50
|
|GSRAY
|2,45
|31.517.932
|% -4,67
|
|IHLGM
|1,19
|28.122.133
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,28
|24.380.876
|% 0,00
|
|KARSN
|1,53
|25.913.022
|% 1,32
|
|ODAS
|1,70
|27.739.397
|% -1,16
|
|IHLAS
|0,64
|9.586.909
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8850
|7,9245
|% -0,53
|
|Frank
|6,5498
|6,5893
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6310
|1,6391
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|15,36
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,41
|37,41
|0,19
|