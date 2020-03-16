***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:15
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829376
BIST
16:0388.005
En Yüksek
|Değişim
|: -7,95%
|| -7.599,91
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.005
16:036,4166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0871
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4174
En Düşük
6,2780
16:037,1548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1218
|Açılış
|: 7,1490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:03299,37
En Yüksek
|Değişim
|: -3,86%
|| -12,02
|Açılış
|: 299,37
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,23
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|KUYAS
|1,13
|11.143.838
|% 6,60
|
|RTALB
|2,91
|80.857.629
|% 6,59
|
|YAPRK
|6,30
|819.950
|% 3,79
|
|VKING
|3,66
|8.443.941
|% 2,52
|
|PARSN
|11,79
|5.161.079
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|24.594.819
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|6.716.733
|% -10,00
|
|ALCAR
|34,20
|1.538.354
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|2.817.245
|% -10,00
|
|ASELS
|23,04
|532.349.726
|% -9,51
|
|THYAO
|8,35
|472.730.969
|% -8,64
|
|GARAN
|8,21
|396.647.413
|% -8,88
|
|ECILC
|3,66
|207.143.920
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,06
|145.248.737
|% -6,79
|
|ODAS
|1,25
|93.687.923
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.144.088
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,06
|145.248.737
|% -6,79
|
|KRDMD
|1,91
|116.853.272
|% -7,28
|
|EKGYO
|1,12
|68.386.977
|% -6,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8477
|7,8871
|% 1,29
|
|Frank
|6,7570
|6,7977
|% 1,97
|
|Riyal
|1,7030
|1,7115
|% 1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.455
|-75,58
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-9,88
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.066
|-46,00
|
|Tam
|2.023
|2.077
|-46,19
|
|Yarım
|978
|1.005
|-22,34
|
|Çeyrek
|490
|502
|-11,17
|
|Gümüş.Ons
|12,17
|12,21
|-2,54
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,44
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|B. Petrol
|30,04
|30,04
|-3,81
|
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