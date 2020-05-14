***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 14:07
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844944
BIST
14:1699.307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -852,16
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.029
14:166,9672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:167,5182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0205
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
14:16384,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,03
|Açılış
|: 384,21
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|18.906.349
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|125.471.110
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|125.181.919
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.576.557
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|28,94
|1.081.531.804
|% 0,98
|
|ECILC
|5,80
|608.547.066
|% -2,68
|
|GARAN
|7,79
|405.175.842
|% -1,39
|
|SASA
|9,20
|327.542.075
|% 1,10
|
|KRDMD
|2,44
|243.011.635
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,63
|78.537.852
|% 5,00
|
|KRDMD
|2,44
|243.011.635
|% 0,00
|
|ECILC
|5,80
|608.547.066
|% -2,68
|
|CEMAS
|1,07
|100.604.045
|% -0,93
|
|YGYO
|0,62
|44.186.555
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4679
|8,5103
|% -0,49
|
|Frank
|7,1164
|7,1592
|% -0,40
|
|Riyal
|1,8485
|1,8578
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,96
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.514
|-4,30
|
|Tam
|2.543
|2.580
|-4,30
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,20
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,51
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,97
|