***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2020 17:55
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849189
BIST
17:48109.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 222,52
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
17:486,7620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
17:487,6733
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0977
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6733
En Düşük
7,5332
17:48370,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,39
|Açılış
|: 370,34
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|10,45
|78.029.522
|% 10,00
|
|KRGYO
|3,63
|72.235.491
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.431.199
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|DERAS
|5,18
|44.074.945
|% 9,98
|
|AVGYO
|2,16
|41.952.969
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.108.674
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|1.251.182.361
|% 0,72
|
|ASELS
|31,84
|1.096.237.175
|% 0,25
|
|GARAN
|8,15
|917.367.078
|% -0,85
|
|PETKM
|3,81
|896.491.701
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,64
|605.253.382
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,64
|605.253.382
|% -1,20
|
|PETKM
|3,81
|896.491.701
|% 3,81
|
|IHLGM
|1,38
|245.443.171
|% 1,47
|
|KARSN
|1,90
|274.107.861
|% 2,70
|
|TSKB
|1,15
|162.438.239
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4727
|8,5152
|% 0,29
|
|Frank
|7,0261
|7,0684
|% 0,62
|
|Riyal
|1,7920
|1,8010
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,47
|
|Altın Gr.
|370
|371
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.439
|12,60
|
|Tam
|2.479
|2.510
|12,90
|
|Yarım
|1.210
|1.225
|6,30
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,53
|39,53
|-0,26
|