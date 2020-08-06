***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 11:53
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865651
BIST
16:091.055
En Yüksek
|Değişim
|: -3,41%
|| -37,21
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:097,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 0,2252
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
16:098,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 0,2751
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:09480,86
En Yüksek
|Değişim
|: 4,13%
|| 19,08
|Açılış
|: 480,86
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,74
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.787.077
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.715.208
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.171.476
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.294.522
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.028.514
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.516.170
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.045.420
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.860.786.002
|% -6,22
|
|GARAN
|6,64
|1.166.228.002
|% -2,06
|
|SISE
|5,93
|959.979.296
|% -4,97
|
|AKBNK
|4,80
|890.298.783
|% -4,38
|
|ASELS
|15,90
|845.254.732
|% -5,58
|
|EKGYO
|1,96
|1.860.786.002
|% -6,22
|
|ODAS
|2,19
|534.312.898
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|436.426.530
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,79
|740.462.576
|% -4,29
|
|AKBNK
|4,80
|890.298.783
|% -4,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5337
|9,5815
|% 3,48
|
|Frank
|7,9568
|8,0048
|% 3,00
|
|Riyal
|1,9312
|1,9409
|% 3,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|21,98
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,40
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|
|Tam
|3.286
|3.406
|221,60
|
|Yarım
|1.595
|1.650
|96,10
|
|Çeyrek
|800
|830
|51,80
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|1,31
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,44
|
|B. Petrol
|45,48
|45,48
|0,29
|