IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|GLRYH
|18,23
|29.687.343
|% 9,95
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|RTALB
|51,85
|90.158.345
|% 9,90
|FADE
|2,90
|170.703
|% 9,85
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,5543
|9,6022
|% 0,92
|Frank
|7,9819
|8,0300
|% 0,90
|Riyal
|1,9462
|1,9560
|% 1,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.061
|2.062
|-1,67
|Altın Gr.
|486
|486
|6,31
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|Gümüş.Ons
|28,38
|28,42
|-0,53
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|-0,04
|B. Petrol
|45,04
|45,04
|-0,05
Seans Raporu
- 11:31PRKME Yüzde -8.31 oranında düşüşle 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 599, 888 adet işlem
- 11:30YGYO Yüzde -9.09 oranında düşüşle 0.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 628, 116 adet işlem
- 11:29XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 1 kaybederek (% -2.14 ) 1, 146
- 11:29 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, SISE
- 11:29 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, SISE, ASELS