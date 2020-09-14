***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2020 10:09
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874878
BIST
11:251.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:257,4946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,5130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:258,8939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0395
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:25468,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,44
|Açılış
|: 468,67
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:23
|GRNYO
|2,75
|28.010.899
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.295.769
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,05
|14.245.427
|% -6,83
|
|FORMT
|3,69
|34.328.509
|% -5,63
|
|SRVGY
|23,00
|431.494
|% -5,27
|
|PETKM
|4,34
|572.921.219
|% 2,12
|
|IHLAS
|1,08
|344.859.728
|% 0,93
|
|FENER
|39,58
|234.128.317
|% -0,80
|
|ASELS
|16,79
|174.481.514
|% 0,96
|
|KRDMD
|3,08
|172.253.044
|% 0,33
|
|IHLAS
|1,08
|344.859.728
|% 0,93
|
|PETKM
|4,34
|572.921.219
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,50
|134.023.500
|% -3,23
|
|IHYAY
|1,24
|78.274.946
|% -3,88
|
|KRDMD
|3,08
|172.253.044
|% 0,33
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4904
|7,4939
|% 0,29
|
|Euro
|8,8885
|8,8946
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,6059
|9,6541
|% 0,76
|
|Frank
|8,2231
|8,2726
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9920
|2,0020
|% 0,29
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|5,27
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,07
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|-0,05
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:33DYOBY
Yüzde 4.59 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 800 adet işlem
-
11:32TLMAN
Yüzde 9.94 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 727, 869 adet işlem
-
11:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TAVHL, AKBNK
-
11:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 58 artarak (% 0.45 ) 1, 016
-
11:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, TKURU, OZRDN, BEYAZ, EGCYO, IHLAS, UZERB, BASCM, ARTI, MERIT