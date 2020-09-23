***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2020 14:40
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876292
BIST
15:231.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,48
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:237,6922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:239,0006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0220
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:23465,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,47
|Açılış
|: 465,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:23
|INFO
|11,44
|38.533.776
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|364.714.117
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.795.694
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SONME
|18,60
|51.869.647
|% -9,97
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|SISE
|6,84
|1.650.153.711
|% 2,24
|
|PETKM
|4,21
|801.772.846
|% -0,47
|
|KRDMD
|3,35
|785.918.933
|% 2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.714.117
|% 10,00
|
|GARAN
|6,57
|321.781.265
|% 1,55
|
|SISE
|6,84
|1.650.153.711
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,35
|785.918.933
|% 2,13
|
|PETKM
|4,21
|801.772.846
|% -0,47
|
|ADESE
|2,31
|364.714.117
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,07
|147.761.231
|% 0,94
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6902
|7,6922
|% 0,39
|
|Euro
|8,9926
|9,0006
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7604
|9,8094
|% 0,26
|
|Frank
|8,3144
|8,3645
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0445
|2,0547
|% 0,33
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-17,63
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.081
|3.158
|-33,87
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-16,39
|
|Çeyrek
|747
|764
|-8,20
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|5,77
|5,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|0,08
|