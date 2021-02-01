***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.02.2021 15:08
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906674
BIST
15:511.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 22,23
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.498
En Düşük
1.472
15:517,1913
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -0,1280
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
15:518,6908
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -0,1946
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
15:51430,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,21
|Açılış
|: 430,32
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler15:51
|DNISI
|16,06
|32.464.531
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.899.783
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.328.143
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.624,00
|888.696
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.884.455
|% 9,99
|
|KAPLM
|32,66
|11.773.047
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|NIBAS
|39,96
|54.362.279
|% -7,54
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|123,20
|1.725.534.314
|% 6,76
|
|ODAS
|4,08
|1.091.036.265
|% 7,65
|
|GARAN
|9,50
|1.049.112.286
|% 2,04
|
|KARSN
|5,50
|975.156.984
|% 5,57
|
|SISE
|7,38
|637.233.540
|% 2,07
|
|ODAS
|4,08
|1.091.036.265
|% 7,65
|
|EKGYO
|2,46
|636.500.737
|% 2,07
|
|KARSN
|5,50
|975.156.984
|% 5,57
|
|GSDHO
|2,52
|413.134.959
|% 8,62
|
|DOHOL
|3,93
|507.542.879
|% 1,03
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1867
|7,1913
|% -1,75
|
|Euro
|8,6822
|8,6908
|% -2,19
|
|Sterlin
|9,8149
|9,8641
|% -1,82
|
|Frank
|7,9885
|8,0366
|% -2,39
|
|Riyal
|1,9086
|1,9182
|% -1,90
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|19,52
|
|Altın Gr.
|431
|431
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|2.841
|2.884
|-68,00
|
|Tam
|2.828
|2.902
|-65,72
|
|Yarım
|1.367
|1.404
|-31,78
|
|Çeyrek
|686
|702
|-15,90
|
|Gümüş.Ons
|29,56
|29,59
|2,68
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,86
|0,53
|
|B. Petrol
|55,78
|55,78
|0,76
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