***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 10:20
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909831
BIST
13:091.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
13:096,9335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0307
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
13:098,4318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
13:09406,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,08
|Açılış
|: 406,15
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler13:07
|VAKFN
|13,55
|6.789.344
|% 9,98
|
|BTCIM
|12,15
|20.611.119
|% 9,95
|
|NUHCM
|63,55
|122.348.473
|% 9,95
|
|TBORG
|24,08
|1.261.696
|% 8,86
|
|ATSYH
|8,38
|887.740
|% 8,83
|
|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
|
|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
|
|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
|
|KSTUR
|205,00
|259.161
|% -5,53
|
|EKIZ
|10,15
|3.673.215
|% -4,43
|
|KOZAL
|151,10
|1.398.231.573
|% 1,61
|
|SASA
|40,68
|892.979.397
|% 7,45
|
|EKGYO
|2,59
|880.509.784
|% 1,97
|
|GUBRF
|77,85
|712.000.387
|% 6,43
|
|IPEKE
|17,35
|653.072.136
|% 5,99
|
|EKGYO
|2,59
|880.509.784
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,54
|392.187.942
|% 3,36
|
|TSKB
|1,78
|229.992.368
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,91
|307.718.018
|% -0,34
|
|ODAS
|4,11
|296.713.018
|% 0,98
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9246
|6,9289
|% -0,51
|
|Euro
|8,4196
|8,4288
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,6109
|9,6591
|% -0,45
|
|Frank
|7,7610
|7,8077
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8404
|1,8496
|% -0,58
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|6,17
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.742
|-9,00
|
|Tam
|2.688
|2.757
|-8,35
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,04
|
|Çeyrek
|652
|667
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,22
|