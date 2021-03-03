***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 17:09
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914852
BIST
17:011.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
17:017,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0735
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
17:018,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0571
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9827
En Düşük
8,8181
17:01408,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,66
|Açılış
|: 408,51
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler16:59
|DGATE
|17,82
|58.515.542
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.181.408
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|297.397.130
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.746.467
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|35.196.876
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,00
|42.084.299
|% -8,47
|
|SEKFK
|11,89
|143.625.279
|% -8,40
|
|THYAO
|15,06
|3.116.206.066
|% 1,69
|
|KRDMD
|7,12
|1.717.894.884
|% 4,25
|
|PETKM
|5,70
|1.675.886.394
|% 2,89
|
|GARAN
|9,23
|1.598.624.622
|% 0,33
|
|SISE
|7,63
|1.335.330.553
|% -1,29
|
|PETKM
|5,70
|1.675.886.394
|% 2,89
|
|EKGYO
|2,42
|655.431.633
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|1.717.894.884
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,40
|295.347.437
|% 1,45
|
|THYAO
|15,06
|3.116.206.066
|% 1,69
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4184
|7,4253
|% 0,89
|
|Euro
|8,9376
|8,9518
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,3370
|10,3889
|% 0,89
|
|Frank
|8,0608
|8,1093
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9734
|1,9833
|% 0,90
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-18,54
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-9,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-2,46
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-1,19
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,43
|63,43
|0,73
|
Seans Raporu
16:59
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