***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 11:02
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934857
BIST
13:551.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
13:558,2887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0252
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
13:5510,0088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0133
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0537
En Düşük
9,9803
13:55478,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,20
|Açılış
|: 478,88
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler13:52
|KRDMA
|7,26
|82.308.403
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.059.705
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|697.298
|% 9,98
|
|INVEO
|109,10
|76.990.200
|% 9,92
|
|KRDMB
|7,39
|48.930.402
|% 9,64
|
|VAKFN
|17,26
|6.535.758
|% -9,96
|
|QNBFB
|44,18
|180.361
|% -9,87
|
|INTEM
|42,02
|2.949.417
|% -8,61
|
|AYEN
|7,01
|42.513.264
|% -7,28
|
|CANTE
|4,42
|298.334.862
|% -5,35
|
|KRDMD
|8,40
|2.519.280.151
|% 8,95
|
|THYAO
|12,83
|695.412.794
|% 1,83
|
|GARAN
|7,35
|637.896.310
|% 1,38
|
|EREGL
|19,57
|621.047.471
|% 0,67
|
|PETKM
|6,86
|451.594.746
|% 1,78
|
|KRDMD
|8,40
|2.519.280.151
|% 8,95
|
|YKBNK
|2,09
|186.650.265
|% 0,48
|
|GARAN
|7,35
|637.896.310
|% 1,38
|
|CANTE
|4,42
|298.334.862
|% -5,35
|
|PETKM
|6,86
|451.594.746
|% 1,78
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2861
|8,2911
|% -0,27
|
|Euro
|9,9884
|9,9973
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5383
|11,5962
|% 0,08
|
|Frank
|9,1157
|9,1707
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2118
|2,2229
|% 0,08
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|4,58
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,71
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|0,05
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|-0,16
|