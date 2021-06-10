***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2021 17:30
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941778
BIST
17:221.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,34
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
17:228,4574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -0,1325
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4562
17:2210,3214
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,1456
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
17:22514,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -7,27
|Açılış
|: 514,37
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler17:22
|EMKEL
|2,09
|5.966.800
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.908.971
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|434.438.135
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.935.048
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.726.678
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|68.140.263
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.289.299
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.826.701
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|28.869.833
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,10
|1.980.118.659
|% 2,07
|
|GARAN
|8,50
|1.419.351.798
|% 1,67
|
|THYAO
|14,50
|1.041.509.219
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,20
|893.101.250
|% 7,84
|
|KOZAA
|16,39
|495.102.597
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,20
|893.101.250
|% 7,84
|
|YKBNK
|2,29
|485.737.626
|% 0,88
|
|GARAN
|8,50
|1.419.351.798
|% 1,67
|
|IHLGM
|1,27
|146.726.556
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,64
|62.599.886
|% 3,23
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4558
|8,4574
|% -1,54
|
|Euro
|10,3166
|10,3214
|% -1,39
|
|Sterlin
|11,9563
|12,0163
|% -1,08
|
|Frank
|9,4237
|9,4805
|% -1,33
|
|Riyal
|2,2510
|2,2623
|% -1,42
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,48
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|0,44
|
Seans Raporu
17:22
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17:37EKGYO
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Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 14, 128.00 milyon TL de
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17:33DZGYO
Yüzde 7.61 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 986, 060 adet işlem
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17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSDDE, FENER, BOBET, MZHLD, INTEM, EMKEL
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17:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EPLAS, YESIL, ATATP, MERIT, METUR