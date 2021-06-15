***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2021 14:04
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942364
BIST
15:271.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:278,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0919
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:2710,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1036
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:27512,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,11
|Açılış
|: 512,31
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:26
|MRSHL
|277,20
|4.855.571
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.033.077
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,05
|6.240.486
|% 9,64
|
|TKURU
|127,80
|1.537.982
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.487.099
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,24
|1.018.435.500
|% 2,75
|
|THYAO
|14,54
|873.878.217
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,51
|624.784.636
|% -1,70
|
|GARAN
|8,37
|617.051.654
|% 0,12
|
|KOZAL
|125,10
|475.002.916
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,24
|1.018.435.500
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|306.147.832
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,25
|117.473.510
|% 3,31
|
|GSRAY
|3,82
|370.046.839
|% -3,54
|
|KRDMD
|7,51
|624.784.636
|% -1,70
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5503
|8,5543
|% 1,00
|
|Euro
|10,3572
|10,3647
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,9800
|12,0401
|% 0,58
|
|Frank
|9,4607
|9,5177
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2719
|2,2833
|% 0,91
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,30
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.397
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.372
|3.459
|55,31
|
|Yarım
|1.630
|1.673
|26,75
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,38
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,67
|73,67
|0,81
|
Seans Raporu
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