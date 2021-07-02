***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2021 10:50
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945658
BIST
10:531.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
10:538,6921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6992
En Düşük
8,6441
10:5310,2823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0089
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:53497,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,95
|Açılış
|: 497,08
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,29
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:53
|EUKYO
|6,60
|4.293.439
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|16.668.874
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,10
|4.062.627
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.289.987
|% 9,82
|
|SAYAS
|28,72
|15.791.748
|% 8,79
|
|KUTPO
|46,68
|56.283.956
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|OZBAL
|13,50
|14.081.465
|% -4,59
|
|GEDIK
|8,33
|24.786.208
|% -4,47
|
|KCHOL
|19,64
|355.783.853
|% 5,99
|
|ARCLK
|32,18
|331.467.944
|% 7,84
|
|THYAO
|13,72
|293.299.543
|% -0,22
|
|GARAN
|8,39
|164.459.881
|% -0,71
|
|BERA
|13,11
|116.190.433
|% -0,76
|
|PEKGY
|1,11
|53.057.819
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,19
|70.069.342
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|52.830.836
|% -0,53
|
|THYAO
|13,72
|293.299.543
|% -0,22
|
|GARAN
|8,39
|164.459.881
|% -0,71
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6897
|8,6921
|% 0,48
|
|Euro
|10,2774
|10,2823
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9269
|11,9867
|% 0,50
|
|Frank
|9,3400
|9,3962
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3113
|2,3229
|% 0,52
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|1,29
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,04
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|-0,17
|